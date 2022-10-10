Владимир Кличко: Так называемый свободный мир должен помочь остановить геноцид украинцев

Легендарный боксер высказался о ракетном ударе российских террористов по Украине.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на масштабные обстрелы российскими захватчиками украинских городов.

Легендарный боксер побывал на месте одного из ракетных ударов в центре Киева, откуда сделал обращение к мировому сообществу.

Читай также: Кличко: Хотите знать, что такое стойкость? Посмотрите на украинский народ

"Это город Киев. Лишь час назад Россия снова атаковала Украину, убивая гражданское население. Миллионы людей проживают в Киеве.

Это война. И так называемый свободный мир должен помочь нам украинцам остановить геноцид украинского населения, разрушение наших жизней и нашей инфраструктуры в нашем городе", - сказал Кличко в видеообращении.

Напомним, что на массированный ракетный обстрел Украины россиянами также отреагировал бывший главный тренер украинской национальной сборной Андрей Шевченко.