Владимир Кличко: Так называемый свободный мир должен помочь остановить геноцид украинцев
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на масштабные обстрелы российскими захватчиками украинских городов.
Легендарный боксер побывал на месте одного из ракетных ударов в центре Киева, откуда сделал обращение к мировому сообществу.
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"Это город Киев. Лишь час назад Россия снова атаковала Украину, убивая гражданское население. Миллионы людей проживают в Киеве.
Это война. И так называемый свободный мир должен помочь нам украинцам остановить геноцид украинского населения, разрушение наших жизней и нашей инфраструктуры в нашем городе", - сказал Кличко в видеообращении.
Напомним, что на массированный ракетный обстрел Украины россиянами также отреагировал бывший главный тренер украинской национальной сборной Андрей Шевченко.