Шевченко: Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломят украинцев

Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу массового обстрела украинских городов российскими террористами.

"80 ракет и 12 дронов-камикадзе выпустила сегодня россия по нашей родной земле. Киев, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Кривой Рог, Днепр…

Я встретил этот обстрел в поезде, остановившемся посреди поля. И эти несколько часов были вечностью.

Читай также: Андрій Шевченко. Дух України

Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломят украинцев. У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно отобрать достоинство, смелость и стремление к свободе.

Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.

В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Что бы вы не почувствовали сегодня: сопричастность, любовь и сострадание к Украине или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам - превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе", - написал Шевченко в своем Instagram.

Ранее на массовый ракетный удар по Украине также отреагировал донецкий Шахтер.