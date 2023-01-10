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Инсайдеры назвали следующего соперника Джошуа

Британец проведет поединок против нетопового спортсмена.
Сегодня, 09:12
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет следующий бой против своего бывшего спарринг-партнера австралийца Дэмси Маккина (22-0, 14 КО).

Как сообщает популярный британский журналист Адам Кэттералл, Джошуа проведет бой-камбэк с австралийцем.

"Мне сказали, что Джошуа подерется с Дэмси Маккином, парнем из Австралии. Это будет его бой-камбэк. Энтони Джошуа вернется в поединке с Маккином".

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Его информацию также подтвердил и другой авторитетный британский инсайдер Гарет Дэвис.

"Джошуа подерется с Дэмси Маккином, непобежденным австралийцем, занимающим десятое место в рейтинге WBO и 11-е в рейтинге IBF", - приводит слова инсайдера Daily Mail.

Напомним, что Джошуа в последних двух поединках уступил украинскому боксеру Александру Усику. Отметим, что Дэмси Маккин последний бой провел в октябре, когда нокаутировал в третьем раунде Патрика Корте.


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