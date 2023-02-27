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Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя - видео

Британский боксер одержал победу раздельным решением судей. Лучшие моменты боя Джейк Пол - Томми Фьюри.
Сегодня, 11:59
Томми Фьюри победил Джейка Пола / Getty Images
Томми Фьюри победил Джейка Пола / Getty Images

В ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал бой между Джейком Полом (6-1, 4 КО) и Томми Фьюри (9-0, 4 КО).

Соперники прошли всю дистанцию восьмираундового противостояния, а победу в поединке праздновал британский боксер.

Несмотря на то что в заключительной трехминутке Фьюри побывал в нокдауне, он выиграл бой раздельным решением. Один судья посчитал в пользу американского блогера - 75-74, а двое других отдали победу британцу - дважды по 76:73.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Джейк Пол - Томми Фьюри

Напомним, что в другом поединке вечера бокса в Эр-Рияде шведский ветеран Баду Джек победил Илунгу Макабу и завладел поясом чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

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Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя
Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя

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