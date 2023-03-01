Брат выбрал для Фьюри соперника на случай срыва боя с Усиком
Шейн Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, с кем тот бы мог подраться в случае срыва поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
По его словам, "Цыганский король" мог бы встретиться в ринге с экс-чемпионом дивизиона Энди Руисом, поскольку все равно планирует провести бой в намеченные сроки.
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"Если бой за звание абсолютного чемпиона не получится организовать, Тайсону все равно необходимо драться. Я думаю, что Энди Руис - хороший соперник, у него известное имя, он в хорошей форме. Фанаты хотели бы увидеть этот бой", - сказал Шейн Фьюри в комментарии Behind The Gloves.
Напомним, ранее отец Тайсона Фьюри озвучил Александру Усику условия для боя.