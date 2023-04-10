Валлин предположил, за счет чего Дюбуа может одолеть Усика

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мыслями о бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

По его словам, украинский чемпион будет явным фаворитом поединка, а британцу придется надеяться на лаки-панч.

"Конечно, Усик будет очевидным фаворитом. Дюбуа - мощный нокаутер, поэтому у него будет шанс панчера, но у Даниэля были взлеты и падения.

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Его последний поединок против Кевина Лерены получился захватывающим. Возможно, мы не увидели лучшую версию Дюбуа из-за того, что он повредил колено. Но Даниэль вернулся в бой и нокаутировал Лерену. Это тоже было впечатляюще.

Усик будет большим фаворитом, но Дюбуа всегда может ударить. Так что посмотрим", - сказал Валлин в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер Даниэля Дюбуа озвучил сроки проведения поединка с Александром Усиком.