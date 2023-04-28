Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис объявил, что должен встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Американский боксер в своем Instagram недвусмысленно анонсировал поединок с британским чемпионом, назвав также дату боя.
"Тайсон Фьюри против Энди Руиса - официально! 22 июля", - говорится в посте. Также Руис добавил флаг Великобритании.
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Тем не менее со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в коротком комментарии изданию Boxing News сразу же опроверг заявление потенциального соперника своего клиента.
"Эта информация - неправда", - сообщил представитель британского боксера.
Ранее Тайсон Фьюри сообщил, что скоро станет известно имя его следующего соперника.