Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис объявил, что должен встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Американский боксер в своем Instagram недвусмысленно анонсировал поединок с британским чемпионом, назвав также дату боя.

"Тайсон Фьюри против Энди Руиса - официально! 22 июля", - говорится в посте. Также Руис добавил флаг Великобритании.

Читай также: "Я наказал тебя три раза": Фьюри резко отреагировал на угрозы Уайлдера

Тем не менее со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в коротком комментарии изданию Boxing News сразу же опроверг заявление потенциального соперника своего клиента.

"Эта информация - неправда", - сообщил представитель британского боксера.

Ранее Тайсон Фьюри сообщил, что скоро станет известно имя его следующего соперника.