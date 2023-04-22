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"Я наказал тебя три раза": Фьюри резко отреагировал на угрозы Уайлдера

Американец ранее пообещал нокаутировать британца в потенциальном четвертом бою.
Сегодня, 17:51
Фьюри ответил Уайлдеру / Getty Images
Фьюри ответил Уайлдеру / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на выпад в свой адрес со стороны своего бывшего соперника Деонтея Уайлдера.

Экс-чемпион недавно выразил уверенность, что сможет легко нокаутировать британца в их возможном четвертом поединке, на что тот ответил в своем резком стиле.

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"Ты кусок д*рьма! Я наказал тебя три раза! Ты мог все мне сказать, но кода мы встретились лицом к лицу, но ты обоср*лся. Достаточно", - написал Фьюри в Instagram.

Напомним, что в декабре 2018 года первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксер отобрал у американца титул WBC, одержав победу техническим нокаутом в седьмом раунде и нанеся сопернику первое поражение в карьере. В третьем бою в октябре 2021 года "Цыганский король" успешно защитил пояс, нокаутировав оппонента в 11-м раунде.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему Деонтею Уайлдеру не удалось его нокаутировать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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