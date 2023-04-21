"Просто наповал": Уайлдер сделал дерзкий прогноз на возможный четвертый бой с Фьюри

Бывший чемпион в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о том, как бы мог сложиться его возможный четвертый бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам американского боксера, он абсолютно уверен, что сможет одержать досрочную победу над оппонентом.

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"Нокаут - легко! Просто наповал. У него не будет всех этих добавленных консервантов", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Напомним, что в декабре 2018 года первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксер отобрал у американца титул WBC, одержав победу техническим нокаутом в седьмом раунде и нанеся сопернику первое поражение в карьере. В третьем бою в октябре 2021 года "Цыганский король" успешно защитил пояс, нокаутировав оппонента в 11-м раунде.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему Деонтею Уайлдеру не удалось его нокаутировать.