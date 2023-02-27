Фьюри и Уайлдер впервые встретились после трилогии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встретился с бывшим обладателем этого титула Деонтеем Уайлдером.

Британский и американский бойцы впервые пересеклись после их трилогии, побывав 26 февраля на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в главном событии которого Томми Фьюри одержал победу над Джейком Полом.

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Увидев Уайлдера, Фьюри окликнул "Бронзового бомбардировщика" его же фирменной фразой: "BOMB SQUAD!".

Американец в свою очередь с улыбкой не отказался подойти, после чего боксеры пожали друг другу руки и обнялись. При этом кто-то из окружения начал кричать о четвертом бое.

🔉 “BOMB SQUADDDDDD!”@Tyson_Fury and @BronzeBomber cross paths at #PaulFury 👀



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Tonight, 9pm | Live on BT Sport Box Office pic.twitter.com/Kc9T4s7uQG — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 26, 2023

Напомним, что в декабре 2018 года первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксер отобрал у американца титул WBC, одержав победу техническим нокаутом в седьмом раунде и нанеся сопернику первое поражение в карьере. В третьем бою в октябре 2021 года "Цыганский король" успешно защитил пояс, нокаутировав оппонента в 11-м раунде.

Ранее Деонтей Уайлдер отреагировал на слухи о возможном четвертом бое с Тайсоном Фьюри.