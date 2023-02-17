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Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри

Американский боксер пролил свет на информацию о переговорах по поводу поединка.
Вчера, 23:33
Уайлдер и Фьюри могут провести четвертый бой / Getty Images
Уайлдер и Фьюри могут провести четвертый бой / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал информацию о возможном четвертом бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее распространились слухи, что стороны якобы ведут секретные переговоры на случай, если британцу не удастся организовать поединок за абсолюта с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Тем не менее, по словам американского боксера, никаких обсуждений потенциального поединка сейчас нет, но он не исключает, что этот бой состоится в будущем.

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"Нет, это лишь слухи. Но сейчас все идет к тому, что мой очередной бой с Фьюри действительно не за горами.

Даже мой поединок с Усиком и другими супертяжами - все гораздо ближе, чем кажется. Все происходит так, как и должно быть, вот почему мы все подгоняем и делаем то, что должны.

Я думаю, что этот год и следующий будут потрясающими. У меня осталось совсем немного времени на ринге, и когда я решу уйти, то уйду навсегда", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен также прокомментировал слухи о возможном четвертом поединке с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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