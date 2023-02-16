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Тренер Уайлдера отреагировал на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри

Малик Скотт дал конкретный ответ по поводу информации о потенциальном поединке.
Сегодня, 15:20
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт прокомментировал нашумевшие слухи о возможном четвертом бое против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Наставник американского боксера опроверг информацию, что команды бойцов ведут секретные переговоры на случай, если британцу не удастся организовать поединок с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Тем не менее Скотт не исключает, что Уайлдер проведет бои и с Усиком, и с Фьюри в будущем.

"Нет, никакого диалога вообще не было. Мы не ведем никаких переговоров. И когда я говорю, что переговоров нет, то я исхожу из позиции Деонтея, ведь я с ним на связи каждый день. С его точки зрения, это просто шумиха. Это только вариант, но они его сейчас не обсуждают.

Реалистичнее говорить про бой Усика и Уайлдера. Я бы хотел, чтобы он состоялся перед четвертым поединком Фьюри против Деонтея", - сказал Скотт в комментарии EsNews.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен также прокомментировал слухи о возможном четвертом поединке с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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