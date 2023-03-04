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Фьюри объяснил, почему Уайлдеру не удалось его нокаутировать

Британский чемпион вспомнил свою трилогию с американцем, у которого отобрал титул.
Сегодня, 12:42
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, почему его бывшему сопернику Деонтею Уайлдеру не удалось отправить его в нокаут.

Несмотря на то что британец оказывался в нокдаунах в их поединках, американскому боксеру так и не удалось добыть досрочную победу.

Фьюри признает, что Уайлдер был его самым грозным соперником, но уверен, что его габариты помогли не оказаться в нокауте.

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"Я считаю, что мои габариты и вес сыграли большую роль в том, что он не смог наглухо меня нокаутировать.

Когда Уайлдер бьет бойцов ростом 190 сантиметров и весом 100 килограммов, они остаются лежать на настиле ринга. Но в случае с 210-сантиметровым парнем с весом 125 килограммов размер имеет значение", - сказал Фьюри в комментарии Foxify.

Напомним, что в декабре 2018 года первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксер отобрал у американца пояс WBC, одержав победу техническим нокаутом в седьмом раунде и нанеся сопернику первое поражение в карьере. В третьем бою в октябре 2021 года "Цыганский король" успешно защитил титул, нокаутировав оппонента в 11-м раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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