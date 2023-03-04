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Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере

"Цыганский король" не сомневается в своем превосходстве в супертяжелом весе.
Сегодня, 08:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о своем наследии.

По словам британца, он уверен, что победил бы любого соперника в истории.

"Я мог бы победить любого человека, рожденного от матери, в любую эпоху, в любое десятилетие, в любом столетии. В бою один на один я побил бы их всех. Я еще не встречал никого, кто мог бы победить меня, и этого не произойдет".

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Фьюри заявил, что самым грозным соперником в его карьере был американец Уайлдер.

"Моим самым грозным соперником стал Деонтей Уайлдер. Во всех трех боях, в любую секунду передо мной мог закрыться занавес. Он нокаутировал всех, с кем дрался. Я думаю, что он побьет всех в дивизионе, кроме меня", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Фьюри устроил забавный пранк в поддержку чистоты окружающей среды.

 


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