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Фьюри устроил забавный пранк в поддержку чистоты окружающей среды

Британский чемпион принялся учить прохожих правильно выбрасывать мусор.
Сегодня, 17:30
Тайсон Фьюри / instagram.com/furocityenergy
Тайсон Фьюри / instagram.com/furocityenergy

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри организовал забавную и полезную акцию в поддержку чистоты окружающей среды.

В родном городе британского боксера Моркаме был установлен ряд "говорящих" урн, призванных бороться с теми, кто мусорит на улицах.

Фьюри разыграл местных жителей при помощи одной из таких урн ("трэш-ток" урн), которая была прикреплена к столбу и к ней был подключен микрофон. Британец, славящийся своим умением устраивать трэш-ток, подсказывал, как правильно выбрасывать мусор, и пугал недобросовестных прохожих, наблюдая за происходящим на улице.

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Затем боксер выходил из своего укрытия, чтобы поблагодарить тех, кто убрал за собой мусор, или сделать выговор тем, кто поступил иначе.

Эти контейнеры также задействованы для продвижения бренда энергетических напитков от Фьюри и энергетической жевательной резинки. Боксер призывает выбрасывать жвачки в урну или он заставит тебя еще что-нибудь пожевать.

Напомним, что сейчас команда Тайсона Фьюри ведет переговоры по поводу объединительного боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, но, по последним сообщениям, стороны никак не могут достигнуть согласия, хотя и имеют дедлайн - 4 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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