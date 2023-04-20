Фьюри рассказал, что скоро станет известно имя его следующего соперника

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил своим поклонникам, что скоро расскажет о том, кто станет его следующим соперником.

По словам "цыганского короля", он вернется на ринг уже очень скоро.

"Итак, скоро будут отличные новости, неизбежная дата, абсолютно монструозный бой.

Оставайтесь на связи, потому что король мира по версии WBC в супертяжелом весе вернется уже очень скоро", - заявил боксер.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание боксерских боев во всех весовых категориях.