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Фьюри рассказал, что скоро станет известно имя его следующего соперника

Британец обещает "монструозный бой".
Сегодня, 13:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил своим поклонникам, что скоро расскажет о том, кто станет его следующим соперником.

По словам "цыганского короля", он вернется на ринг уже очень скоро.

"Итак, скоро будут отличные новости, неизбежная дата, абсолютно монструозный бой.

Оставайтесь на связи, потому что король мира по версии WBC в супертяжелом весе вернется уже очень скоро", - заявил боксер.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание боксерских боев во всех весовых категориях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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