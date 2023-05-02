"Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом

Джон Фьюри, отец обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о возможном бое против бывшего чемпиона Энди Руиса.

По его словам, не нужно верить всем заявлениям, пока "Цыганский король" сам не объявит о проведении поединка.

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"Бой с Энди Руисом? Если только Тайсон не выйдет и не скажет об этом, не верьте ни единому слову. Не верьте, если только не услышите об этом от него.

Он отвечает за супертяжелый вес, больше там никого нет. Тайсон стоит особняком. Так почему он должен упускать свой шанс? Он хочет денег. Тайсон хочет, чтобы всем заплатили, но он желает получить больше всех, потому что он этого заслуживает. И я говорю ему, чтобы он получил столько денег, сколько может", - сказал Джон Фьюри в комментарии YouTube-каналу Stamina For Sale.

Ранее Тайсон Фьюри сообщил, что скоро станет известно имя его следующего соперника.