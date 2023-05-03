Гвоздик озвучил главную цель на свой ближайший бой

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о ближайшем бое против Ричарда Болотника.

По словам украинского боксера, он не концентрируется на том, чтобы завершить поединок досрочно, но его главной целью является убедительная победа, чтобы оценить свои дальнейшие перспективы.

"Моя цель - победить Болотника. Если это будет победа судейским решением, то нормально. Если остановкой, то почему бы и нет? Это тоже хорошо. Я не сфокусирован на том, чтобы завершить бой досрочно. Мне просто нужно убедительно его победить и получить как можно меньше урона. Это моя цель.

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Я хочу драться с топовыми бойцами, но сейчас моя единственная цель - Болотник. Я избавился от ржавчины в моем последнем поединке, но не думаю, что это действительно имеет значение, поскольку тот бой, в отличие от этого, не был для меня вызовом. Это мой первый реальный вызов. После этого поединка мы выясним, кто будет дальше. Мы знаем, кто сейчас является чемпионами. Конечно же, они моя цель в будущем", - цитирует Гвоздика The Ring.

Гвоздик подерется с Болотником 6 мая в андеркарде поединка Сауль Альварес - Джон Райдер.

Отметим, также Гвоздик рассказал, почему решил возобновить карьеру.