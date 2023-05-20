iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Оглашены гонорары Хэйни и Ломаченко за бой

Абсолютный чемпион заработает на миллион больше, чем боксер из Украины.
Вчера, 22:55
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни в предстоящем бою проведет защиту своих титулов против бывшего обладателя поясов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Поединок американского бойца и боксера с украинским паспортом состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. 

Читай также: Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Накануне боя были озвучены гонорары будущих соперников, которые они гарантировано получат по итогам противостояния.

Как сообщает ESPN, Хэйни заработает 4 миллиона долларов, а Ломаченко - 3 миллиона долларов.

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция боя Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

Бесспорный фаворит vs возрастной андердог: что говорил боксерский мир перед боем Хэйни - Ломаченко Бесспорный фаворит vs возрастной андердог: что говорил боксерский мир перед боем Хэйни - Ломаченко
Ломаченко - Хэйни: где и когда смотреть бой Ломаченко - Хэйни: где и когда смотреть бой
Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду
Милан без проблем разгромил Сампдорию Милан без проблем разгромил Сампдорию
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду
Европа23:33
Милан без проблем разгромил Сампдорию
Европа и мир23:10
Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия уничтожила Казахстан, Франция уступила Швеции
Бокс22:55
Оглашены гонорары Хэйни и Ломаченко за бой
Европа22:50
Клопп - о Лиге Европы: Это приемлемо, я не настолько избалован
Европа22:25
Определилась первая команда, вылетевшая из Бундеслиги
Украина22:22
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина22:12
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа21:55
Арсенал без Зинченко минимально уступил Ноттингем Форест
Европа21:31
Бавария оступилась в чемпионской гонке, потерпев поражение от Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK