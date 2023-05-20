Оглашены гонорары Хэйни и Ломаченко за бой

Абсолютный чемпион заработает на миллион больше, чем боксер из Украины.

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни в предстоящем бою проведет защиту своих титулов против бывшего обладателя поясов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Поединок американского бойца и боксера с украинским паспортом состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Накануне боя были озвучены гонорары будущих соперников, которые они гарантировано получат по итогам противостояния.

Как сообщает ESPN, Хэйни заработает 4 миллиона долларов, а Ломаченко - 3 миллиона долларов.

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция боя Хэйни - Ломаченко.