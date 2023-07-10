iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Его судьба - стать чемпионом": Тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком

Наставник британского боксера выразил надежду на успех своего подопечного.
Сегодня, 19:28
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу предстоящего боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Наставник британского боксера считает, что его подопечному по силам отобрать титулы у украинца.

Читай также: Дюбуа: Усик - великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет и конец

"Мы с Даниэлем только начали работать вместе, но, когда вера объединяет вас, это сильнее, чем можно себе представить. Также у меня большой тренерский опыт. Я участвовал во многих боях.

Когда Виталий Кличко боксировал с Дереком Чисорой, люди не давали Дереку и шанса. Мы не победили, но дали Виталию один из самых сложных поединков в жизни.

Сегодня я здесь с молодым человеком, которого зовут Даниэль Дюбуа. Его судьба, я повторю - его судьба, стать объединенным чемпионом. Вот почему мы здесь", - заявил Чарльз на пресс-конференции.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, менеджер Александра Усика Эгис Климас также высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Большой, сильный, панчер": Менеджер Усика оценил Дюбуа "Большой, сильный, панчер": Менеджер Усика оценил Дюбуа
"Всегда будет шанс панчера": Усика предостерегли от недооценки Дюбуа "Всегда будет шанс панчера": Усика предостерегли от недооценки Дюбуа
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/4 финала смешанного разряда Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/4 финала смешанного разряда
Костюк вместе с Аревало вышли в четвертьфинал смешанных пар на Уимблдоне Костюк вместе с Аревало вышли в четвертьфинал смешанных пар на Уимблдоне
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис21:24
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/4 финала смешанного разряда
Теннис21:13
Костюк вместе с Аревало вышли в четвертьфинал смешанных пар на Уимблдоне
Европа20:55
Лишь один клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку
ММА20:38
Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе
Европа20:16
Манчестер Юнайтед рассчитывает выручить с продажи Магуайра космическую сумму
Бокс19:58
"Он так долго простаивает": Промоутер Усика призвал лишить Фьюри пояса WBC
Теннис19:40
Уимблдон-2023 (WTA): Жабер уничтожила Квитову, Киз обыграла Андрееву
Бокс19:28
"Его судьба - стать чемпионом": Тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком
Европа19:19
Лидер Лацио пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии
Украина18:54
Динамо объявило о продлении контракта с Караваевым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK