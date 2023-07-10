"Его судьба - стать чемпионом": Тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком

Дон Чарльз, тренер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу предстоящего боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Наставник британского боксера считает, что его подопечному по силам отобрать титулы у украинца.

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"Мы с Даниэлем только начали работать вместе, но, когда вера объединяет вас, это сильнее, чем можно себе представить. Также у меня большой тренерский опыт. Я участвовал во многих боях.

Когда Виталий Кличко боксировал с Дереком Чисорой, люди не давали Дереку и шанса. Мы не победили, но дали Виталию один из самых сложных поединков в жизни.

Сегодня я здесь с молодым человеком, которого зовут Даниэль Дюбуа. Его судьба, я повторю - его судьба, стать объединенным чемпионом. Вот почему мы здесь", - заявил Чарльз на пресс-конференции.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, менеджер Александра Усика Эгис Климас также высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.