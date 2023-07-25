Богачук сообщил, когда планирует провести следующий бой

Обладатель пояса чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о своих планах после недавней победы над Патриком Аллоти.

По словам украинского боксера, следующий бой ему планируют организовать в ноябре в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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"Я доволен своей победой, но не ожидал, что бой завершится так быстро. Я рассчитывал провести больше раундов, был готов на 100%, чтобы отбоксировать десять раундов, но нокаут пришел сам.

Я с каждым боем становлюсь все ближе и ближе к чемпионскому поединку. Следующий бой мой промоутер готовит для меня на 10 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden", - приводит слова Богачука Luckypunch.net.

Ранее сообщалось, что украинец Дмитрий Митрофанов сразится за титул WBC в среднем весе в андеркарде боя Усик - Дюбуа.

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