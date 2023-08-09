Украинец Чеботарь подерется в андеркарде поединка Усик - Дюбуа

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) проведет бой в андеркарде поединка между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

Об этом объявила компания К2 Promotions Ukraine.

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Соперником украинского боксера станет колумбиец Джоэль Хулио (39-17, 33 КО).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

В своем последнем бою Чеботарь в январе этого года нокаутировал аргентинца Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.

Напомним, что в андеркарде поединка Усик - Дюбуа также выступят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин, Федор Черкашин, Ярослав Харциз и Александр Соломенников.

Напомним, ранее Александр Усик провел открытую тренировку перед боем с Даниэлем Дюбуа.

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