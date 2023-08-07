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Украинец Лапин проведет бой в андеркарде Усик-Дюбуа

Молодой боксер выйдет на профессиональный ринг в восьмой раз.
Сегодня, 17:53
Даниэль Лапин / Instagram
Даниэль Лапин / Instagram

26 августа во Вроцлаве в андеркарде поединка Александр Усик - Дэниел Дюбуа свой бой также проведет и украинец Даниэль Лапин (7-0-0, 1 КО).

26-летний боксер следующий бой проведет с немцем Аро Шварцом (20-6-1, 13 КО). На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе.

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"Мы прошли тяжелый тренировочный лагерь. Это мое первое титульный бой в карьере, и я планирую показать высокий уровень бокса. Опытный соперник из Германии уже не раз боксировал за титулы. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира, и мы прилагаем максимальные усилия к этому процессу", - заявил Лапин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Лапин

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