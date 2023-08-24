Зажег по полной: Усик в футболке Полесья повеселил публику танцами на открытой тренировке

Украинский чемпион предстал перед поклонниками во Вроцлаве, где вскоре подерется с Дюбуа.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом, регулярным чемпионом по версии WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок украинца и британца станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

За три дня до боя украинский чемпион, его соперник и другие участники андеркарда вечера бокса провели во Вроцлаве открытую тренировку, в ходе которой Усик, кроме работы в ринге, также повеселил публику зажигательными танцами вместе с Дмитрием Митрофановым.

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Стоит отметить, что украинские участники мероприятия и сам Усик появились на тренировке в футболках новичка Премьер-лиги - житомирского Полесья, с которым чемпион в июле подписал однолетний контракт.

Ранее ISPORT рассказывал, кто такой Даниэль Дюбуа, который бросил вызов Александру Усику.

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