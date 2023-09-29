Гвоздик раскрыл план на ближайший бой с Родригесом

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, как будет действовать в ближайшем бою с бразильцем Исааком Родригесом.

По словам украинского боксера, он хотел бы пройти как можно большую дистанцию, но не исключает, что может разобраться с оппонентом досрочно.

Читай также: Гвоздик рассказал, чем Канело удивил его на спаррингах

"Мне понравилось драться в Мексике. В мае я противостоял достойному сопернику - Ричарду Болотниксу. Это был отличный кард, особенно если учесть, что я дрался после возвращения с пенсии.

Что касается поединка с Родригесом, то мы будем действовать по обстоятельствам. Я могу легко пройти все восемь раундов, но, если увижу возможность, могу победить нокаутом в первом раунде. Хочу отбоксировать как можно больше раундов, но могу досрочно покончить с соперником, если подвернется такая возможность", - приводит слова Гвоздика The Ring.

Бой Гвоздика с Родригесом состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, США в андеркарде поединка Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

Отметим, что также Гвоздик сделал прогноз на бой Альварес - Чарло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!