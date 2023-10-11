Майк Тайсон назвал лучшего супертяжеловеса в мире

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что Тайсон Фьюри лучший боксер дивизиона.

По словам легендарного боксера, "Цыганский король" вошел в историю спорта, однако Майк вместе с Нганну намерены победить его.

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"Фьюри - не величайший боец всех времен, но он находится очень высоко. Он величайший в данный момент. Тайсон уже входит в число великих бойцов. Давайте не забывать о его прошлом - бой с Нганну будет не его первым поединком. Фьюри уже защищал свой титул, он непобежденный. Тайсон - нынешняя сенсация в боксе, в этом нет никаких сомнений. Но мы здесь ради того, чтобы занять его трон", - приводит слова американца Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон рассказал, за счет чего Нганну может победить Фьюри.

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