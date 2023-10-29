"Все знают результат": Тайсон ответил, было ли ограбление в бою Фьюри - Нганну

Легендарный боксер оценил выступление камерунца и судейское решение по его итогам.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон высказался о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Накануне британец в десятираундовом бою одержал спорную победу над камерунцем раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

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После поединка Майк Тайсон, помогавший Нганну готовиться к этому противостоянию, похвалил своего подопечного за его выступление.

"Настоящий чемпион этого вечера - Фрэнсис Нганну. Очень горжусь тем, как ты выступил", - написал Тайсон в соцсетях.

Позже легендарный боксер также отметил, кто все же больше заслуживал победы в этом бою.

"Как я посчитал бой? Да, Нганну выиграл. Вот так я посчитал. Было ли это ограбление? Нет, это не ограбление, но все знают результат", - приводит слова Тайсона Metro.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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