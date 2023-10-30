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"Ограбление": Энди Руис раскритиковал победу Фьюри над Нганну

Мексиканец заступился за камерунского бойца.
Сегодня, 17:54
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился впечатлениями от поединка обладателя титула WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По мнению мексиканца, "Цыганский король" не заслуживал победы.

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"Отдыхая, я посмотрел этот безумный бой вчера. Это ограбление. Победа Фрэнсиса", - написал Руис в Instagram.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее сообщалось, что Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Энди Руис

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