"Ограбление": Энди Руис раскритиковал победу Фьюри над Нганну
Мексиканец заступился за камерунского бойца.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился впечатлениями от поединка обладателя титула WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.
По мнению мексиканца, "Цыганский король" не заслуживал победы.
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"Отдыхая, я посмотрел этот безумный бой вчера. Это ограбление. Победа Фрэнсиса", - написал Руис в Instagram.
Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).
Ранее сообщалось, что Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой.
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