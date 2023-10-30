"Ограбление": Энди Руис раскритиковал победу Фьюри над Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился впечатлениями от поединка обладателя титула WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По мнению мексиканца, "Цыганский король" не заслуживал победы.

Читай также: "Приготовься": Фьюри оставил дерзкое послание Усику

"Отдыхая, я посмотрел этот безумный бой вчера. Это ограбление. Победа Фрэнсиса", - написал Руис в Instagram.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее сообщалось, что Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!