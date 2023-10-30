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"Приготовься": Фьюри оставил дерзкое послание Усику

Британец жаждет оказаться в ринге с украинцем.
Сегодня, 16:17
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком.

Британец обратился к украинцу, чтобы тот готовился к титульному противостоянию.

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"Приготовься. Мы устроим величайший бой нашего поколения. Бой века за бесспорное чемпионство", - приводит слова Фьюри Boxing News 24/7.

Напомним, Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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