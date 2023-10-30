"Приготовься": Фьюри оставил дерзкое послание Усику
Британец жаждет оказаться в ринге с украинцем.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком.
Британец обратился к украинцу, чтобы тот готовился к титульному противостоянию.
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"Приготовься. Мы устроим величайший бой нашего поколения. Бой века за бесспорное чемпионство", - приводит слова Фьюри Boxing News 24/7.
Напомним, Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой.
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