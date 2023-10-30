"Пусть оставляет пояс": Усик резко отреагировал на попытки Фьюри отложить бой

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на слова промоутера чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена, что тот может быть не готов драться с ним 23 декабря после поединка против Фрэнсиса Нганну.

Несмотря на подобные заявления, украинский боксер рассчитывает встретиться в ринге с британцем в запланированную дату.

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"Видите, что происходит, когда всплывает ложь? Дядя Фрэнк мутит что-то хитренькое, но мы должны боксировать 23 декабря. У нас контракт. Фрэнк, ты слышишь меня? Дядя много говорит.

Они берут мои интервью, вырывают из контекста и переворачивают их. Выставляют, будто я сказал, что мне нужно больше или меньше времени. Так что они вырывают из контекста мои интервью. Я буду готов.

Если Фьюри не будет готов к 23 декабря? Пусть оставляет пояс и отдыхает. Есть ли какие-то временные рамки, когда Фьюри должен дать ответ? Это вопрос к менеджеру или промоутеру, а не ко мне", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, также Усик призвал Фьюри не отказываться от боя.

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