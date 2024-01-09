Леннокс Льюис назвал соперника с сильнейшим ударом в карьере
Британец вспомнил дерзкого соперника.
Легендарный боксер Леннокс Льюис признался, кто из его соперником имел самый сильный удар.
Британец заявил, что Шеннон Бриггс имел навык использовать свой удар и силу.
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"Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как использовать свой вес для удара", - заявил Леннокс Льюис в интервью talkSPORT.
Отметим, что Шеннон был претендентом на чемпионский пояс по версии WBC. Льюис одолел оппонента техническим нокаутом в пятом раунде.
Ранее Леннокс Льюис оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.
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