Леннокс Льюис назвал соперника с сильнейшим ударом в карьере

Легендарный боксер Леннокс Льюис признался, кто из его соперником имел самый сильный удар.

Британец заявил, что Шеннон Бриггс имел навык использовать свой удар и силу.

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"Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как использовать свой вес для удара", - заявил Леннокс Льюис в интервью talkSPORT.

Отметим, что Шеннон был претендентом на чемпионский пояс по версии WBC. Льюис одолел оппонента техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее Леннокс Льюис оставил грозное послание для Фьюри перед боем с Усиком.

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