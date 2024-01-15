"Заставит его выглядеть любителем": Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о бое Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом легко победит австралийца.

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"Ломаченко не только остановит Камбососа, но и заставит его в тот вечер выглядеть любителем. Запомните мои слова: все иначе, когда ты встречаешься с Ломаченко. Все иначе. Нужно выйти с ним на ринг, чтобы испытать это. Однако это здорово. Знаете что? Уважение Камбососу. Он встретится с одним из самых жестких бойцов в легком дивизионе, которым является Василий Ломаченко.

Я жду, что Лома побьет его. Знаете, насколько взбешен Ломаченко после того, как победил Хэйни, но ему не отдали титул абсолютного чемпиона? Этот парень, вернется с удвоенной энергией. Он принесет в бокс то, чему научился на войне, и это опасно. Ломаченко и так опасный боец. Поверьте мне, я это знаю. Я дрался с ним, когда он был на пике.

Так что это хороший поворот событий. Вот что я могу сказать: Василий Ломаченко, я отомщу за тебя Хэйни, а ты отомстишь за меня Джорджу Камбососу. Мы сделаем это вместе, брат. Не переживай, мы усмирим всех этих парней в наших весовых категориях", - сказал Лопес в интервью BoxingScene.

Напомним, что Ломаченко и Камбосос подерутся за вакантный титул IBF в легком весе 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что Ломаченко подтвердил проведение боя с Камбососом.

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