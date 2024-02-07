"Я здесь папочка": Дюбуа бросил вызов потенциальному сопернику Усику

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что хочет провести бой с обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем.

Британец обратился к непобежденному хорвату.

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"Хргович, я здесь папочка. Я слышал, что ты называешь имена всех остальных бойцов. Что-то я не могу услышать свое. Ты готов? Потому что я готов", - сказал Дюбуа на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, что хорват является обязательным претендентом на пояс, которым владеет Усик.

Ранее виновник срыва боя Фьюри - Усик рассказал об инциденте.

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