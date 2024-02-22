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Флойд Мейвезер назвал лицо современного бокса

Американец шокировал выбором.
Сегодня, 12:01
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что является лицом бокса.

По словам американца, его наследие позволяет делать такие выводы.

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"Я не критикую никого из бойцов, это не хейт, но они по-прежнему говорят обо мне. Я все еще лицо бокса, пусть даже у нас есть некоторые особи, которые хотят бросить на меня тень и хейтить, потому что это в порядке вещей.

Я ценю таких парней, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард. Они проложили путь для меня. Но есть только один Мэйвезер. Я победил больше чемпионов мира, чем любой другой боец в истории", - приводит слова американца Boxing Social.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году.

Ранее Флойд Мейвезер отреагировал на слухи о реванше с Пакьяо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер

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