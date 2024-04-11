Больше, чем 4: Фьюри назвал количество поясов, которые на кону боя с Усиком

"Цыганский король" объяснил, почему поединок с украинцем исторический.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от поединка против обладателя WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам британца, на кону стоит семь титульных поясов.

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"Люди говорят о 4 поясах, но у нас их гораздо больше: IBO, IBF, WBO, WBA, WBC, от журнала Ring да еще и линейный. Поэтому все, кто думает, что поясов 4, то их 7.

Целых 7 титулов стоит на кону. Это историческое событие", - сказал Тайсона на пресс-конференции.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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