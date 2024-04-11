Богачук назвал двух желанных соперников

Временный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Сергей Богачук высказался о своем будущем.

По словам украинца, он хотел бы провести бой против Чарльза Конвелла или Эриксона Любина.

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"Мендоса - хороший боец, это был хороший опыт для моей карьеры. Он был лучшим соперником в моей карьере. Я почувствовал, что этот парень - сильный, у него есть мощь. Перед боем я был готов к нему, потому что знал, с кем выйду на ринг. У этого парня есть яйца, у него есть храбрость, он обладает ударом.

Моя цель в боксе - драться с лучшими. Возможно с Конвеллом, возможно с Любином. Я не заинтересован в том, чтобы делать шаг назад. Меня не интересует плохой соперник. Я хочу быть чемпионом", - сказал Богачук сайту The Ring.

Напомним, Богачук победил Мендосу единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона WBC.

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