"Последний шанс": Уайлдер о поединке против Чжилея

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Чжаном Чжилеем.

По словам американца, если ему не удастся победить, то он завершит карьеру.

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"Я чувствую себя хорошо. Никто не думал, что мы будем работать с Эдди Хирном, так что это еще один вам сюрприз.

Я уважаю Чжана. Он хороший боец, но пришло мое время. Я сломаю его и вы увидите в ночь боя, остался ли у меня инстинкт убийцы или нет. Я рассматриваю это, как свой последний шанс.

На этот раз мне действительно нечего терять, и нужна только победа. Я чувствую, как желание вырубить соперника возвращается. Вы поймете, о чем я говорю в день боя", - приводит слова американца BoxingScene.

Бой Уайлдер - Чжилей состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Беринчик прибыл в США для подготовки к титульному бою с Наваррете.

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