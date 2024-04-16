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"Последний шанс": Уайлдер о поединке против Чжилея

"Бронзовый бомбардировщик" ставит на кон свою карьеру.
16 апреля, 09:41
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Чжаном Чжилеем.

По словам американца, если ему не удастся победить, то он завершит карьеру.

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"Я чувствую себя хорошо. Никто не думал, что мы будем работать с Эдди Хирном, так что это еще один вам сюрприз.

Я уважаю Чжана. Он хороший боец, но пришло мое время. Я сломаю его и вы увидите в ночь боя, остался ли у меня инстинкт убийцы или нет. Я рассматриваю это, как свой последний шанс.

На этот раз мне действительно нечего терять, и нужна только победа. Я чувствую, как желание вырубить соперника возвращается. Вы поймете, о чем я говорю в день боя", - приводит слова американца BoxingScene.

Бой Уайлдер - Чжилей состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Беринчик прибыл в США для подготовки к титульному бою с Наваррете.

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