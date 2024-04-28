"Все будет иначе": Руис хочет получить третий бой с Джошуа

Американский боксер надеется, что еще раз встретится в ринге с британцем.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис сообщил, что хотел бы провести третий бой против еще одного бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер выразил надежду, что британец не уйдет на пенсию без еще одного поединка с ним.

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"Я не говорил о трилогии с Джошуа с Турки Аль аш-Шейхом, но я уверен, что он уже обсуждал этот бой с Эдди Хирном. Я просто хочу вернуться на ринг, а дальше все срастется. Джошуа говорит, что проведет еще несколько боев и уйдет на пенсию, но я не хочу, чтобы он завершал карьеру без боя со мной.

Я думаю, что это будет очень взрывной поединок, потому что он победил меня, когда я был неготовым, когда я не тренировался. Все, о чем говорил Райан Гарсия, но не делал, я делал, хотя и не говорил об этом. Так что в этот раз все будет иначе", - сказал Руис в комментарии iFL TV.

Напомним, что в 2019 году в первом бою Руис одержал досрочную победу над Джошуа, а в реванше уступил единогласным решением судей.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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