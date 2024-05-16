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Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри

Понтифику показали специально подготовленный к поединку титул WBC.
16 мая, 15:48
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 18 мая встретится в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Перед поединком специально подготовленный для победителя противостояния пояс WBC был благословлен Папой Римским.

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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман поделился видео со встречи с понтификом, на которой ему показали уникальный титул.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик признался, хочет ли он нокаутировать Фьюри.

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