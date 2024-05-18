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Усик и Беринчик проведут чемпионские бои уже этой ночью

Украинцы имеют шансы войти в историю бокса.
Сегодня, 10:40
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

В ночь с 18 на 19 мая пройдут несколько боксерских шоу, в которых примут участие украинцы.

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) сойдется в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO). Боскеры определят первого абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 21 веке.

Поединок боксеров состоится в Саудовской Аравии. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя, которая начнется около 01:00 по Киеву.

Примечательно, что аналитики предсказывают равный поединок, ведь они не смогли определить фаворита.

В карде Усик - Фьюри выступит еще один украинец Даниэль Лапин. Его соперником станет португалец Октавиу Пудивитр (9-1, 4 КО). На кону поединка стоит вакантный пояс WBA Intercontinental в полутяжелом дивизионе.

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В свою очередь, Денис Беринчик проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории. Соперником украинца станет действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Противостояние пройдет в США, ориентировочное начало поединка в 06:00 по Киеву. На ISPORT можно будет посмотреть видео онлайн-трансляцию боя.

Отметим, что украинец является явным аутсайдером чемпионского боя.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

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