Беринчик - Наваррете: видео онлайн-трансляция поединка 19.05.2024
В ночь с 18 на 19 мая состоится бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.
В поединке сойдутся обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Поединок пройдет на арене Pechanga в Сан-Диего, США.
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Смотреть видео онлайн-трансляцию боя Беринчик - Наваррете
На ISPORT будет доступна видео трансляция боя Беринчик - Наваррете где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 19 мая и начнется ориентировано около 06:00 по киевскому времени.
Отметим, что на ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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