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Беринчик - Наваррете: видео онлайн-трансляция поединка 19.05.2024

Isport.ua представляет онлайн-трансляцию боя между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете.
Сегодня, 10:16
Эмануэль Наваррете - Денис Беринчик / Top Rank
Эмануэль Наваррете - Денис Беринчик / Top Rank

В ночь с 18 на 19 мая состоится бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории. 

В поединке сойдутся обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поединок пройдет на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

Читай также: Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой

Смотреть видео онлайн-трансляцию боя Беринчик - Наваррете 

На ISPORT будет доступна видео трансляция боя Беринчик - Наваррете где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 19 мая и начнется ориентировано около 06:00 по киевскому времени.

Отметим, что на ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

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