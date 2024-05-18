Беринчик - Наваррете: видео онлайн-трансляция поединка 19.05.2024

Isport.ua представляет онлайн-трансляцию боя между Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете.

В ночь с 18 на 19 мая состоится бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легкой весовой категории.

В поединке сойдутся обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поединок пройдет на арене Pechanga в Сан-Диего, США.

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Смотреть видео онлайн-трансляцию боя Беринчик - Наваррете

На ISPORT будет доступна видео трансляция боя Беринчик - Наваррете где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 19 мая и начнется ориентировано около 06:00 по киевскому времени.

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