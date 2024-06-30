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"Судейские записки говорят за себя": Отец Лопеса оценил победу сына над Клаггеттом

Теофимо Лопес-старший уверен, что этот успех не вызывает сомнений.
Сегодня, 12:21
Лопес побил Клаггетта / Getty Images
Лопес побил Клаггетта / Getty Images

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса прокомментировал его успешную защиту титула в бою со Стивом Клаггеттом.

По его словам, уверенная победа его сына в этом поединке очевидна.

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"Все видели мощь моего сына. Этот парень очень хорошо выдержал его удары. Мы знали, что перед этим боем он никогда не проигрывал досрочно, что он умеет держать удар. Мы больше работали над ударами по корпусу. В бою были удары по корпусу, были все удары.

Я ничего не могу отнять у Теофимо, он проделал отличную работу. Мы выиграли все раунды. Я не вижу, что этот парень забрал хотя бы один раунд, и судейские записки говорят сами за себя, насколько отличное выступление показал Теофимо.

Этот парень постоянно выбрасывал удары, и непросто победить такого соперника. Чтобы драться с таким парнем, ты должен быть в хорошей форме. Я думаю, что Теофимо проделал отличную работу", - сказал Лопес-старший в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Лопес - Клаггетт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес Теофимо Лопес-старший

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