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"Мне всегда будет мало": Тайсон признался, зачем ему бой с боксирующим блогером

Легендарный боец рассказал, почему в своем возрасте согласился на поединок с Полом.
Сегодня, 11:14
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон объяснил свое решение согласиться на бой с боксирующим блогером Джейком Полом.

По словам 58-летнего легендарного боксера, он пошел на это, поскольку любит славу и внимание к себе.

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"Могу ли я быть честным? Я не думаю, что Пол даже сможет прикоснуться ко мне, но при этом я наркоман славы. Мне нравится, когда люди думают и говорят обо мне весь день. Я бы предпочел прожить короткую жизнь во славе, чем долгую и бесславную. Просто я такой.

Это то, за что я боролся, чтобы получить этот чертов статус. Я буду гоняться за ним всю оставшуюся жизнь. Я знаю это. Я никогда не почувствую, что получил то, что хочу. Мне всегда будет мало. К тому же я один из немногих людей, которые обожают боль", - приводит слова Тайсона talkSPORT.

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола должен был состояться 20 июля, но был перенесен на 15 ноября из-за проблем со здоровьем у легенды бокса. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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