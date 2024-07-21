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"Обратный отсчет начинается": Тайсон отреагировал на победу Пола

Легендарный боксер обратился к блогеру перед их поединком.
Сегодня, 10:59
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отреагировал на досрочную победу блогера Джейка Пола над Майком Перри.

Легендарный боксер "запустил" обратный отсчет к их будущему поединку.

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"Обратный отсчет начинается. 118 дней, 16 недель и 6 дней, 17 уикэндов, 2832 часа, 169 920 минут, 10 195 200 секунд. Часы запускаются сейчас", - написал Тайсон в сети X.

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола должен был состояться 20 июля, но был перенесен на 15 ноября из-за проблем со здоровьем у легенды бокса. 

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