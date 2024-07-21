"Обратный отсчет начинается": Тайсон отреагировал на победу Пола

Легендарный боксер обратился к блогеру перед их поединком.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отреагировал на досрочную победу блогера Джейка Пола над Майком Перри.

Легендарный боксер "запустил" обратный отсчет к их будущему поединку.

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"Обратный отсчет начинается. 118 дней, 16 недель и 6 дней, 17 уикэндов, 2832 часа, 169 920 минут, 10 195 200 секунд. Часы запускаются сейчас", - написал Тайсон в сети X.

Countdown Begins



- 118 days

- 16 weeks and 6 days

- 17 weekends

- 2,832 hours

- 169,920 minutes

- 10,195,200 seconds



Clock Starts Now

#TysonPaul #TheClockIsTicking #JakesWake — Mike Tyson (@MikeTyson) July 21, 2024

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола должен был состояться 20 июля, но был перенесен на 15 ноября из-за проблем со здоровьем у легенды бокса.

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