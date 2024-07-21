Пол остановил звезду боев на голых кулаках перед поединком с Тайсоном

Боксирующий блогер одержал победу в схватке с тремя нокдаунами.

Боксирующий блогер американец Джейк Пол (10-1, 7 КО) досрочно выиграл поединок против бывшего бойца UFC и звезды боев на голых кулаках соотечественника Майка Перри (0-2).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 21 июля, на Amalie Arena в Тампе, штат Флорида, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions.

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Пол уже в первой трехминутке рассчитанного на восемь раундов поединка сумел отправить оппонента в нокдаун. В начале второго раунда ему удалось повторить свое достижение.

Развязка противостояния наступила в шестом раунде, когда Пол в третий раз уложил соперника на настил ринга. Перри поднялся и пытался показать, что готов продолжать, но рефери остановил бой.

Источник: Getty Images

Вашему вниманию лучшие моменты боя Пол - Перри:

Напомним, что Пол должен был драться с Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у 58-летней легенды боксы поединок перенесли на 15 ноября.

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