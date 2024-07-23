Гвоздик объяснил, почему Канело не хочет боксировать с Бенавидесом

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик высказался о возможном противостоянии Сауля Альвареса и Дэвида Бенавидеса.

По словам украинца, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе не хочет выходить в ринг с американцем из-за личной неприязни.

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"Я не знаю, что там себе думает Альварес. Думаю, что ему где-то не нравится Бенавидес. То, что Альварес его боится - нет, в это я не верю. Мне кажется, что это не так. Альварес никого не боится, просто он на этом этапе карьеры, как он сам говорит, делает все, что хочет.

Поведение Бенавидеса и всей его команды не очень ему нравится. Бенавидес понимает, что все боксеры, которые желают с ним боксировать, хотят заработать, потому что если ты боксируешь с Канело, это практически жизнь получилась. Мне кажется, что именно этого хочет Бенавидес. Это как ментальная игра: Канело специально не хочет давать ему этот бой, потому что знает, чего желает Бенавидес. Но сказать, что Канело его боится, я не могу. Я так не считаю", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Два Боковых".

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN.

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