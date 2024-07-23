Амир Хан рассказал, как Фьюри может победить Усика

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам эксперта, у британца есть все шансы на победу, но для этого нужно выбрать правильную тактику.

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"Тайсон способен выиграть этот поединок, если будет придерживаться плана на бой. Ему нужен тот же голод, с которым он дрался с Владимиром Кличко за чемпионский титул. Если у него будет тот же голод, то он победит любого.

Фьюри немного недооценил Усика. Он думал, что Александр - маленький парень, что он не будет таким сильным. Усик доказал, что мы все ошибались. Теперь Тайсон вернется. Я думаю, что он лучше отбоксирует с Усиком.

В целом он больше, лучше, сильнее. Я надеюсь, что Тайсон выиграет этот бой, если воспримет его более серьезно. Я думаю, что он так и сделает. Тайсон Фьюри победит поздней остановкой или единогласным решением судей", - приводит слова Хана Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

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