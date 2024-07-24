Богачук: Думаю, что Ломаченко завершит карьеру

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) высказался о будущем чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко (18-3, 12 KO).

По словам украинца, его соотечественник завершил карьеру.

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"Ломаченко, возможно, не вернется. Я считаю, что он может завершить карьеру. Ради чего ему возвращаться через год? Когда у него нет боев, ему нужен отдых. Если Ломаченко вернется, то ему необходимо восстановиться, провести больше боев.

Я не думаю, что через год он вернется и скажет: "Я хочу проводить поединки мирового уровня". Ему будут нужны несколько легких боев. У него нет столько времени. Мне кажется, что он не вернется", – сказал Богачук в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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