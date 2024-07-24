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Богачук сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Украинец предсказывает досрочную победу для чемпиона.
Сегодня, 10:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о втором поединке обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам украинца, если реванш состоится, то его соотечественник победит досрочно.

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"Я не знаю, как сложится этот бой. Я не уверен, что этот поединок состоится. Я не был уверен, что первый бой состоится, потому что они то дрались, то не дрались. И сейчас реванш… 

Фьюри не заинтересован в этом поединке. Его интересуют только деньги. Он знает, что второй бой тоже проиграет. Он стар, у него тяжелая жизнь. Вы смотрели видео в интернете? Фьюри напился в баре, а теперь хочет реванш с лучшим боксером. Брось, парень. Тебе нужно усердно тренироваться, жить в зале, а затем принять реванш и победить. Фьюри пьет, отдыхает, но хочет вернуться и победить? Бросьте, это глупо.

Невозможно устроить этот бой, но если его организуют, то, возможно, в этот раз Усик победит нокаутом. Я считаю, что в этот раз он нокаутирует Фьюри", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Амир Хан рассказал, как Фьюри может победить Усика.

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