"Вы готовы?": Полесье опубликовало интригующий анонс с Усиком

"Волки", возможно, намекнули на будущий дебют боксера за команду.

Полесье у себя в соцсетях представило совместное видео с бывшим абсолютным чемпионом супертяжелого веса, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Житомирский клуб подписал ролик: "Вы готовы? 01.08.24".

Читай также: Игрокам УПЛ на заметку: Усик хладнокровно реализовал пенальти на тренировке Полесья

Сам же Усик в футболке Полесья заявил: "Готов к бою. Увидимся".

Примечательно, что 1 августа Полесье проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии. Первый поединок состоится 25 июля.

Напомним, что ранее Усик дебютировал за Полесье в товарищеском матче, а перед прошлым сезоном подписал контракт с житомирским клубом.

Ранее Полесье узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!