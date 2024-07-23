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"Вы готовы?": Полесье опубликовало интригующий анонс с Усиком

"Волки", возможно, намекнули на будущий дебют боксера за команду.
Вчера, 22:38
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Полесье у себя в соцсетях представило совместное видео с бывшим абсолютным чемпионом супертяжелого веса, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Житомирский клуб подписал ролик: "Вы готовы? 01.08.24".

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Сам же Усик в футболке Полесья заявил: "Готов к бою. Увидимся".

Примечательно, что 1 августа Полесье проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии. Первый поединок состоится 25 июля.

Напомним, что ранее Усик дебютировал за Полесье в товарищеском матче, а перед прошлым сезоном подписал контракт с житомирским клубом.

Ранее Полесье узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье

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