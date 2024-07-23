"Вы готовы?": Полесье опубликовало интригующий анонс с Усиком
Полесье у себя в соцсетях представило совместное видео с бывшим абсолютным чемпионом супертяжелого веса, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
Житомирский клуб подписал ролик: "Вы готовы? 01.08.24".
Читай также: Игрокам УПЛ на заметку: Усик хладнокровно реализовал пенальти на тренировке Полесья
Сам же Усик в футболке Полесья заявил: "Готов к бою. Увидимся".
Примечательно, что 1 августа Полесье проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии. Первый поединок состоится 25 июля.
Напомним, что ранее Усик дебютировал за Полесье в товарищеском матче, а перед прошлым сезоном подписал контракт с житомирским клубом.
Ранее Полесье узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!